Serdal Adalı: Yanlış yapanlardan hesap soracağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, göreve geldikten sonra siyah-beyazlı kulüpte çok kötü bir tabloyla karşılaştıklarını ve hukuki süreci başlattıklarını söyledi.



Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2024 yılı 3. olağan toplantısında konuşan Adalı, bugün gerçekleştirilen toplantının aralık ayında yapılması gerektiğini ancak dönemin yönetimi tarafından engellendiğini ifade etti.



Mali durumla ilgili raporları zamanında görülmesi gerektiğini anlatan Adalı, "O gün söylemek istediğim bazı şeyleri bugün geç de olsa sizlerin huzurlarınızda ifade edeceğim. Başkan olmadan önce de her zaman söylediğim bir şey vardı; 'Ne zamanki mevcut başkan kendisinden önceki başkan ve yönetimlere dayanaksız bir şekilde sallamaya başlıyor, tahmin edin ki kendi yönetiminde bazı işler yolunda gitmiyordur.' demiştim. İşte bu yüzden seçim zamanı da sizlere hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağımı söylemiştim." ifadelerini kullandı.



"BEYAZ BİR SAYFA AÇACAĞIZ AMA YANLIŞ YAPANLARDAN DA HESAP SORACAĞIZ"



Beşiktaş'ın kandırıldığını anlatan Adalı, şunları söyledi:



"Divan önüne çıkma cesaretini gösteremeyenleri asla unutmayın. Sizden ricam o günleri bir daha gözünüzün önüne getirin. Saklanan gerçekler bir gece yarısı iki sportif direktörün aynı anda görevden alınmasıyla su yüzüne çıkmaya başladı. 1 senedir saklanan iç çekişmeler kamuoyu önünde yaşanmaya başlandı. Beşiktaş tarihinde hiç duyulmamış komisyon ve sahte imza gibi yakışıksız konularla karşılaşmak durumunda kaldık. Kalkışma ifadeleri, istifa eden ve geri dönen yöneticiler bu noktadan sonra hayatımıza girdi. Camiamızın illüzyonlar ve algı oyunları ile kandırılmış olduğunu gördük. Ben ve arkadaşlarım bu yıkıcı dönemin daha fazla devam etmesine müsaade edemezdik. Beşiktaş'ı 1 gün daha bu dönemin eş başkanına ve kadrolarına teslim edemezdik. Aksi takdirde yönetilemeyen, iyice borç sarmalına dolanmış bir Beşiktaş olacaktı. O zamanlar da söyledim; 'Beşiktaş'ı suiistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz, Beşiktaş üzerinden menfaat sağlayanlar bir değil, iki kez düşünecek, beyaz bir sayfa açacağız ama yanlış yapanlardan da hesap soracağız.' dedim. Biz bu olayların gelecekte de yaşanmaması için sağlam temeller atmalıyız. Beşiktaş'ı kurumsal ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturmalıyız."



"TÜM ALANLARDA ÇILGINCA HARCAMALAR YAPILMIŞ"



Beşiktaş tarihinin en zor dönemlerinden birinde göreve geldiklerini söyleyen Adalı, "Kulübe geldiğimizde ve işlerin içine girdiğimizde beklediğimizin çok ötesinde bir tablo ile karşılaştık. Her yerde kaos ve çok başlılık vardı. İş akışları tamamen bozulmuştu. Hem sporcularımızda hem de personellerimizde kafa karışıklığı, gelecek kaygısı ama hepsinden önemlisi aidiyet sıkıntısı vardı. Devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, bazı alanlarda sağlıklı bir bütçe planlaması dahi yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Bu harcamalar yapılırken de satın alma prosedürlerimizi umursayan olmamış. Büyük meblağlı işler, ihalesiz, teklifsiz yapılır hale gelmiş. İç denetim ekibimiz verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tüm bu konuları aydınlatmak için yoğun şekilde çalışıyor. Denetim kurulumuz kasım sonu itibarıyla raporunu az önce açıkladı. Hepimiz dehşetle izledik ve dinledik. Gördük ki seçim süresince ne söylediysek hepsi raporda yer alıyor. Sevgili Hüseyin Yücel de bugün aramızda, ona sorsam, eminim ki 'Raporda yazanların hiçbirinden haberim yoktu.' diyecek. Olmadığına da inanıyorum." şeklinde konuştu.