Serdal Adalı yeni sponsorlukları duyurdu

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü düzenlenecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Serdal Adalı basın toplantısı düzenledi.

Adalı, yönetim kurulu listesinde yer alan kişileri açıklarken, yeni sponsorluklarla ilgili açıklama yaptı.

Adalı'nın açıklamaları şöyle:

YENİ SPONSORLUK ANLAŞMALARI



"Göreve gelmemiz halinde hayata geçirilmek üzere 2 güzide marka Gain Medya ve Rams Türkiye ile yapacağımız işbirliğinin ön protokol anlaşmasını imzalayacağımızı sizlere gururla duyurmak istiyorum. Her iki değerli marka da farklı branşlarda kulübümüzün büyük destekçisi olacaktır.



"TÜPRAŞ STADI İÇİN İŞBİRLİKLERİMİZ OLACAK"



Tüpraş Stadyumu için taraftarlarımızı sevindirecek farklı işbirliklerimiz olacak. Daha kolay ulaşılabilir bilet fiyatlarını, özellikle genç taraftarlarımıza sunmayı planlıyoruz."

Başkan Adayı Adalı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:



Asil

Hakan Daltaban

Uğur Fora

Orhan Özalp

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

Mustafa Mollaoğlu

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Levent Ağan

Özkan Arseven



Yedek

Toygun Batallı

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç