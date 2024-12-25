Serdal Adalı yeni sponsorlukları duyurdu
Beşiktaş'ta Başkan adayı Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında seçim öncesi yönetim kurulunu tanıttı. Ayrıca Adalı, yeni sponsorluklar dahilinde iki markayla ön protokol imzaladı.
Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü düzenlenecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Serdal Adalı basın toplantısı düzenledi.
Adalı, yönetim kurulu listesinde yer alan kişileri açıklarken, yeni sponsorluklarla ilgili açıklama yaptı.
Adalı'nın açıklamaları şöyle:
YENİ SPONSORLUK ANLAŞMALARI
"Göreve gelmemiz halinde hayata geçirilmek üzere 2 güzide marka Gain Medya ve Rams Türkiye ile yapacağımız işbirliğinin ön protokol anlaşmasını imzalayacağımızı sizlere gururla duyurmak istiyorum. Her iki değerli marka da farklı branşlarda kulübümüzün büyük destekçisi olacaktır.
"TÜPRAŞ STADI İÇİN İŞBİRLİKLERİMİZ OLACAK"
Tüpraş Stadyumu için taraftarlarımızı sevindirecek farklı işbirliklerimiz olacak. Daha kolay ulaşılabilir bilet fiyatlarını, özellikle genç taraftarlarımıza sunmayı planlıyoruz."
Başkan Adayı Adalı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Asil
Hakan Daltaban
Uğur Fora
Orhan Özalp
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
Mustafa Mollaoğlu
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan
Özkan Arseven
Yedek
Toygun Batallı
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz
Turgut Koç
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