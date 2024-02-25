Serdal Adalı yeniden Türkiye Jokey Kulübü başkanı oldu

Türkiye Jokey Kulübü’nün seçimli olağan genel kurulu, hafta sonunda Polat İstanbul Oteli’nde yapıldı.
Tek başkan adayı olarak seçime giren Serdal Adalı, gerçekleştirilen genel kurulda 85 oy alarak Türkiye Jokey Kulübü’nde 5. kez başkanlığa getirildi. 93 üyenin oy kullandığı seçimde 8 oy geçersiz sayıldı.
Serdal Adalı’nın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
“Gülnur Gülerce, Adil Mert Kaya, Hakan Yücetürk, Halid Milli, S. Selman Taşbek, Kerem Alkan.
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