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Serdal Adalı yönetim kurulunu tanıttı

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yapılacak seçimde aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı.

Serdal Adalı yönetim kurulunu tanıttı

’ta 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulunda görev alacak isimleri tanıttı.

Adalı'nın yönetim kurulu şu şekilde:

Asil

Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer

Yedek

Aykan Aydın
Aykut Torunoğulları
Turgut Koç
Esra Sayın
İbrahim Şafak Sağlam

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