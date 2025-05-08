Serdal Adalı yönetim kurulunu tanıttı
Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yapılacak seçimde aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı.
Beşiktaş’ta 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulunda görev alacak isimleri tanıttı.
Adalı'nın yönetim kurulu şu şekilde:
Asil
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer
Yedek
Aykan Aydın
Aykut Torunoğulları
Turgut Koç
Esra Sayın
İbrahim Şafak Sağlam
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