Serdar Adalı: "İki yaralı taraftarımız var. Gözaltında da taraftarlarımız bulunuyor"
26.11.2026 23:54
Son Güncelleme: 27.11.2026 00:41
Serdar Adalı, Gürcü polisinin sert müdahalesi sonucu iki Beşiktaş taraftarının yaralandığını söyledi.
Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Gürcistan'daki olaylar için verilen desteğe teşekkür ederken, "2 yaralı taraftarımız var. Gözaltında olanlar da. Onları almadan gitmeyeceğiz" dedi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2-1 kazanılan Hapoel Beer-Sheva maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Adalı'nın açıklamaları şöyle: "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza, tüm kulüplerimize herkese teşekkür ediyorum. Çocukları kutluyorum. Dünden beri maceralı bir şekilde geldik. Sonu iyi oldu. İnşallah devamı da gelir ve istediğimiz yerde bitiririz."
"Dün çocuklar havada da panik yaşadılar. Sonradan Rize'ye indik. Sonra otobüsle buraya geldik. Sonu iyi oldu. Maceralı bir galibiyet oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum."
"Gürcistan polisinin orantısız güç uygulaması da hoş değildi. 2 yaralı taraftarımız vardı, gözaltında olanlar vardı. Tahmin ediyorum onları da alacağız."