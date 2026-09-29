Serdar Adalı yeni yönetim listesini Divan Kurulu'na teslim etti

Beşiktaş ’ta 4 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’ndan gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına, tek aday olarak girecek mevcut başkan Serdal Adalı ’nın yeni listesi belli oldu.

Başkan Serdal Adalı, seçimin siyah-beyazlı camia için hayırlı olması temennisinde bulunarak yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil’e takdim etti.

DOKUZ YENİ İSİM VAR

Mevcut yönetimden Murat Kılıç, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Aykan Aydın gibi isimler yeni dönemde de olacak.

Serdal Adalı’nın yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

ASIL ÜYELER: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

YEDEK ÜYELER: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin