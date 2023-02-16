Serdar Avcı WBC Silver Assian kemerini depremzedeler için bağışladı

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan ve can kayıplarının yaşandığı bölge için internet sitesi üzerinden dünyaca ünlü birçok sporcunun özel ve manevi değeri yüksek eşyaları açık artırmaya çıktı.



Dünyanın en büyük ve en prestijli federasyonu olarak bilinen WBC federasyonunun WBC Silver Assian şampiyonu ve WBC International şampiyonu olan Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı nakavt etmeyi başaran Danny Williams'ı 2021'de Ukrayna'da yapılan WBC Silver Assian Kemer maçı öncesi yenerek sonrasında Hindistanlı rakibi ile WBC Silver Asian ünvanı için ringe çıkmış ve nakavtla unvanın sahibi olarak büyük bir zafer elde etmişti.

Avcı, 2022'de ise WBC Afrika şampiyonu Nijeryalı boksör Tony Salam'ı İstanbul Boğazı'nda tekne içine kurulan ringde yenerek WBC International kemerinin de sahibi oldu. Avcı, kendisi için çok kıymetli olan ve değerine paha biçilemeyen WBC Silver Assian kemerini depremde zarar gören çocukların eğitimi için bağışladı.



Avcı, yaptığı açıklamada, “Çok kayıplarımız var. Yaşanan felaket çok acı. Hepsine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ama burada hayat bir şekilde devam ediyor ve yarınları düşünerek desteğin sürdürülmesi gerekiyor. Biz sporcular olarak, ülke olarak, vatandaşlar olarak, devlet olarak, orada kalıcı bir destek vermemiz lazım. Eğitim çok önemli, çocukların okuması çok önemli, önlerinde uzun bir hayat var. Çok büyük bir mağduriyet var orada. O yüzden bu proje çok ilgimi çekti. Sporcu olarak ülkemi temsil ettiğim dünyanın en büyük ve en prestijli federasyonu olarak bilinen WBC‘nin uluslararası ringlerde kazandığım bu kemerimi bu oluşuma bağışladım. Bu hem Darüşşafaka ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı merkezli oluşum, oraya gidiyor paralar. Umarım iyi fiyata satılır, iyi ilgi görür. Bu vesileyle bir nebze de olsa yara sarmak isterim.” şeklinde konuştu.