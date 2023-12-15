Serdar Aziz 71 gün sonra formasına kavuştu

EFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin başarılı defansı Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak bu maçta formasına kavuştu.

71 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI



Son olarak 5 Ekim’de yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, 71 gün sonra sahaya çıktı.

33 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Bright Osayi-Samuel’in yerine oyuna dahil oldu.