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Serdar Aziz 71 gün sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Serdar Aziz, 71 gün sonra resmi müsabakada forma giydi.

Serdar Aziz 71 gün sonra formasına kavuştu

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EFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin başarılı defansı Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak bu maçta formasına kavuştu.

71 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI

Son olarak 5 Ekim’de yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, 71 gün sonra sahaya çıktı.

33 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Bright Osayi-Samuel’in yerine oyuna dahil oldu.

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