Serdar Dursun açıkladı: "İran - İsrail savaşı geleceğimi belirleyecek | Süper Lig'den teklifler var"

"FENERBAHÇE GEÇEN SEZON DAHA İYİYDİ"



"Fenerbahçe geçen sene büyük isimler getirdi. Hem hoca hem de futbolcular büyük isimlerdi. Kıyasıya bir yarış oldu, fena değildi. Geçen sezon daha başarılıydık hem futbol hem puan olarak. Ancak futbolda her sezon, her an değişebilir. Çok rotasyon oldu, oyuncuların performanslarında gitgeller yaşandı ve hoca çok değişiklik yapmak zorunda kaldı. Belki transferler daha iyi çıkabilirdi ama Fenerbahçe'de oynamak zor oluyor oyuncular için mental açıdan. İstanbul'da, Fenerbahçe'de oynamak geldikleri hiçbir yere benzemiyor. Mental olarak güçlü olmazsan performans gösteremezsin."