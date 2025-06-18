Serdar Dursun açıkladı: "İran - İsrail savaşı geleceğimi belirleyecek | Süper Lig'den teklifler var"

Süper Lig kariyerinin ardından İran Ligi ekiplerinden Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Persepolis'te öne çıkan bir performans sergileyen milli futbolcu; İran'daki hayatı, geride kalan sezonu, geleceğini ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki durumunu ntv.com.tr'ye değerlendirdi.



Süper Lig'den kendisine teklifler olduğunu ancak İsrail ile İran arasındaki savaşın geleceğini belirleyeceğini söyleyen Dursun'un sözleri şu şekilde:



"İRAN HALKI BENDEN MEMNUNDU"



"İran'daki sezonum bence gayet olumluydu. Toplam 15 maçta kadroda, 14 maçta da ilk 11'deydim. Daha çok 8-10 numara oynadım. Hoca 4-4-2 sisteminde oynatıyordu, forvet olarak oynamadım. Başka bir santrfor vardı, onu kullandı ve ben arkasında oynadım. 15 maç, 5 gol - 1 asist... Memnunum oyunumdan. Kulüp, hoca, İran halkı da benden memnun kaldı."



"İRAN'DAKİ SOSYAL YAŞAM BEKLEDİĞİMDEN İYİYDİ"



"Türkiye ile İran'daki yaşamım arasında çok bir fark olmadı. Tahran büyük bir şehir, başkent. 15 milyon nüfusu var, İstanbul'un trafiğine benzer bir trafiği var. Birçok restoran ve kafe var takılmak için. İran'ı bu kadar rahat ve iyi bir ülke olarak beklemiyordum. Bayağı hoşuma gitti insanlar, şehir ve hayat. Bayağı canlı bir hayat vardı."



"TEKLFİLER VAR AMA SAVAŞ..."



"Süper Lig'den sürekli teklifler alıyorum, şu anda da teklifler var. Bilemiyorum geleceğimi şu anda, 1 yıllık kontratım var. Persepolis memnun benden. İlerleyen haftalarda ne olacak bakalım. Bonservis, maaş, takım, şehir hepsi önemli. Persepolis sözleşmemi uzatmak istiyordu ama savaş çıktı. Biraz daha görmek gerekiyor neler olacağını."

"FENERBAHÇE GEÇEN SEZON DAHA İYİYDİ"



"Fenerbahçe geçen sene büyük isimler getirdi. Hem hoca hem de futbolcular büyük isimlerdi. Kıyasıya bir yarış oldu, fena değildi. Geçen sezon daha başarılıydık hem futbol hem puan olarak. Ancak futbolda her sezon, her an değişebilir. Çok rotasyon oldu, oyuncuların performanslarında gitgeller yaşandı ve hoca çok değişiklik yapmak zorunda kaldı. Belki transferler daha iyi çıkabilirdi ama Fenerbahçe'de oynamak zor oluyor oyuncular için mental açıdan. İstanbul'da, Fenerbahçe'de oynamak geldikleri hiçbir yere benzemiyor. Mental olarak güçlü olmazsan performans gösteremezsin."