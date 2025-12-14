Serdar Dursun: "Golde yüzde 100 faul vardı"

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kocaelispor, deplasmanda mücadele ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda maç oynamanın zor olacağını bildiklerini söyleyen Dursun, “Atmosfere alışman lazım. Konsantrasyon zaman zaman gidebiliyor, oyuncuları maçtan önce çok uyardım. İlk yarı oyuna aslında iyi başladık. Daniel’in bir şutu vardı, direkten direğe gidiyor. Tam ben golü atarken son anda rakip dokunuyor. Orada 1-0 öne geçsek çok farklı bir maç olacaktı. Ondan sonra ilk yarı öyle geçti. Baskıları da zaman zaman iyi yapamadık. Karagümrük bugün baklava şeklinde oynamıştı. İkinci yarıya da iyi başladık. Karagümrük’ün attığı goldeki pozisyonda yüzde 100 faul vardı. VAR’dan nasıl dönmedi merak ediyorum.” ifadelerini kullandı.