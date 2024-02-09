Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, eski futbolcusu Serdar Dursun'u yeniden kadrolarına kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun’un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır.



Serdar Dursun’a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"