Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, eski futbolcusu Serdar Dursun'u yeniden kadrolarına kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun’un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır.
Serdar Dursun’a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 9, 2024
2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun’un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır.
Serdar Dursun’a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk… pic.twitter.com/vNsD1ToEWa
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