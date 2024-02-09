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Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, eski futbolcusu Serdar Dursun'u yeniden kadrolarına kattığını duyurdu.

Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren , eski futbolcusu Serdar Dursun'u yeniden kadrolarına kattığını açıkladı. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen A Takımımızda, Serdar Dursun’un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır.

Serdar Dursun’a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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