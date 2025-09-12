Serdar Dursun yeniden Süper Lig'de
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Son olarak İran Ligi ekibi Persepolis ile yollarını ayırarak kulüpsüz kalan Serdar Dursun, Süper Lig'e döndü.
Kente giden Serdar Dursun, Körfez Burunga Tesisleri’nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul'la kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Körfez temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kutsal renklere hoş geldin Serdar. Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Tecrübeli santrafor Süper Lig’de Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını giymişti.
Geçen ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Persepolis'a transfer olan 33 yaşındaki milli futbolcu, kulübüyle çıktığı 15 maçta 5 gol attı.
- Kocaelispor
- Serdar Dursun
- Transfer