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Serdar Dursun Alanyaspor'da

Alanyaspor, Fenerbahçe'de forma giyen golcü futbolcu Serdar Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar Dursun Alanyaspor'da

Son olarak Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona ermesinin ardından 'a imzayı attı.

TFF'nin sitesinde yer alan bilgilere göre Alanyaspor tecrübeli golcünün lisansını çıkardı.

Alanyaspor'un Dursun'la 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Son sezonda Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Serdar, 35 maçta süre alırken 9 gol ve 2 asist kaydemişti.

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