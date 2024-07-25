Serdar Dursun Alanyaspor'da

Son olarak Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona ermesinin ardından Alanyaspor'a imzayı attı.



TFF'nin sitesinde yer alan bilgilere göre Alanyaspor tecrübeli golcünün lisansını çıkardı.



Alanyaspor'un Dursun'la 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.



Son sezonda Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Serdar, 35 maçta süre alırken 9 gol ve 2 asist kaydemişti.