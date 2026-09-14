Serdar Dursun'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri. "Kadro ve oyuncu kalitesi eksik"

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 5. haftasında çıktığı Gaziantep FK deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü.

Üst üste 2 maçta puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 11. sırada yer aldı.

Gaziantep FK'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serdar Dursun, maç sonunda dikkat çeken sözler sarf etti.

“OYUNCU KALİTESİ EKSİK”

Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin eksik olduğunu vurgulayan Dursun, "Oyuncu kalitesi eksik o yüzden İsmail Kartal'ın eli kolu bağlanıyor bence. Fenerbahçe gibi bir rakip her maça 3 puan için çıkar, her yerde kazanmak için çıkar. Beşiktaş maçı vardı işte öne geçip yenilmek camiayı biraz kırdı. Çünkü kırılgan bir camia, taraftar da buna müsait. Uzun bir dönem olunca daha da zorlanıyorlar." dedi.

“İSMAİL HOCA'NIN ELİ KOLU BAĞLANIYOR”

Dursun, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu an tabii ki 6 puanlık bir fark var ama daha çok erken. Bence oyuncu açısından kadroda bir yetersizlik var; bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Bu yüzden hocanın da eli kolu bağlanıyor bence. Tabii ki o da her şeyi açıkça ifade edemiyor ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği var. Bu nedenle hoca da istediği oyunu sahaya yansıtamıyor."