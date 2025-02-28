Serdar Dursun'un kendine has penaltı stili bu kez işe yaramadı ama imdadına hakem yetişti

İran Pro Lig'in 21. haftasında smail Kartal yönetimindeki Persepolis ile Esteghlal karşı karşıya geldi. Azadi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Persepolis'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada penaltıdan Kanaani ve 71. dakikada Alipour kaydetti. Konuk takımın golü ise 55. dakikada Koushki'den geldi. Bu skorun ardından puanını 41'e yükselten Persepolis, 3. sırada yer aldı. Esteghlal ise 26 puanla 8. basamakta bulundu. Persepolis'te forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun, ilk 11'de başladığı müsabakada 80. dakikada yerini Alkasir'e bıraktı.

SERDAR DURSUN'UN PENALTISI ÇOK KONUŞULDU



Karşılaşmanın 45. dakikasında kazanılan penaltı sonrası Persepolis'te topun başına Serdar Dursun geçti.



Tecrübeli futbolcu, kendine has stiliyle yaptığı vuruştan yararlanamadı ve kaleci gole izin vermedi. Mücadelenin hakemi, Dursun'un imdadına yetişti ve penaltıda ihlal olduğu gerekçesiyle atışı tekrarlattı.



Karar sonrası tekrar topun başına geçmek isteyen Dursun'a takım arkadaşları izin vermedi ve Hossein Kanaani beyaz noktaya topu dikti. 30 yaşındaki stoper, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Serdar Dursun topun kendisinden alınmasına şaşırsa da gol olduktan sonra arkadaşını tebrik etti.