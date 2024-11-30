Serdar Topraktepe kimdir? Serdar Topraktepe'nin biyografisi

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi. Takımın başına geçici olarak Serdar Topraktepe getirildi. Bu gelişmenin ardından Serdar Topraktepe hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, Serdar Topraktepe'nin biyografisi...



SERDAR TOPRAKTEPE KİMDİR?



Serdar Topraktepe 25 Ağustos 1976, İstanbul'da dünyaya geldi. Türk millî futbolcu. Futbolcu Ömer Topraktepe'nın abisidir.



Futbola Karagümrük alt yapısında başladı sonra Beşiktaş'a transfer oldu. 11 Şubat 1995 günü oynanan Adana Demirspor maçıyla ilk resmi maçını oynadı.



Valencia takımına 25 metreden attığı golle adından söz ettirdi.



Beşiktaş'ta sol kanatta oynadı. Oktay Derelioğlu ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 1999 yılında sezon sonu takımdan gönderildi.



2002-2003 sezonu başında 100. yılında şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, Serdar Topraktepe'yi tekrar takıma çağırdı ve şampiyon olan 100.yıl kadrosunda yer aldı.



2004-2005 sezonu başında takımdan tekrar gönderildi ve Kocaelispor'la anlaştı.



2004-2005 sezonu ortasında ise Bursaspor'a geçti ve Bursaspor'un Süper Lig'e çıkmasına yardımcı oldu.



2007'de tekrar Kocaelispor'a geldi ve 2007-2008 sezonunda Kocaelispor'un şampiyon olmasına yardımcı oldu.



2012 Sezonunda Körfez FK'ya transfer oldu.

2013 yılında futbol hayatını noktaladı.