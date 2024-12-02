Serdar Topraktepe: Rashica sabaha kadar serum yedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor.

Siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası görevi devralan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Topraktepe'nin açıklamaları şu şekilde:

"TARAFTAR İÇİN MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Bu süreçte taraftarımzı ne kadar üzüldüğünün bilincindeyiz. Onları mutlu edebilmek için maçı kazanmak istiyoruz. Hocamız ayrıldıktan sonaa bir gün idman yaptık ve buraya geldik.

"RASHICA SABAHA KADAR SERUM YEDİ"

Bu süreçte sakatlarımız oldu. Oyuncularımızın hepsi oynamak istediğini ve fedakarlık yapamak istediklerini söylediler. Milot Rashica da bunlardan biri. Sabaha kadar serum yedi ve ufak bir sakatlığı var ama oynamak istediğini söyledi. Doktorlarımızla konuştu, sabahleyin konuştuk. Milot'la konuşacağız yine maç içinde. Maçta ne kadar süre alabilir bilemiyorum ama o da çok istediği için bugün ilk 11'de.

SALİH UÇAN TERCİHİ



Salih Uçan iki seneden beri beraber olduğumuz bir oyuncu orta sahamızda her zaman oynayan oyunculardan biridir ama bu sene az süre aldı. Onla da konuştuğumda durumunun iyi olduğunu söyledi, süre alabileceğini söyledi. Tabii ki onun bu maçta oynamasını istedik ve onun da elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyorum.