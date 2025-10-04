Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik

RAMS Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "İşler bizim için çok iyi başladı. Rakibi kontrol etmekte ve sahamıza sokmamakta başarılı başlangıçtı. Golü de bulduk. Rakip 10 kişi kaldı. Gece bizim için çok iyi olacak diye düşünüyorduk bu dakikalarda. Çok basit bir hata sonucunda yediğimiz gol rakibi iştahlandırırken bizim oyuncuların psikolojisini bozdu. Sonrasında oyunun kontrolü bizdeydi. Üç puan alacağımız maçtan 2 puan kaybederek ayrıldığımız için üzülüyoruz." diye konuştu.



Futbolun hatalar oyunu olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:



"Pozisyonlara giren, oyunu kazanma ihtimali yüksek olan taraf bizdik. Bir hata sonucu, kesinlikle olmaması gereken bir pozisyon. Galatasaray'ın 6 numaralı baskısını biliyoruz. Böyle çok gol attı Galatasaray. Oyuncuların psikolojik olarak yaslanması gibi bir planımız yoktu. Böyle bir şey de söylemedik. Eskiden gelen alışkanlık da var. Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil."

"TÜRKİYE'NİN EN ZOR DEPLASMANI"



Galatasaray deplasmanının Türkiye'nin en zor deplasmanı olduğunu dile getiren Yalçın, "Bazen performanslar düşebiliyor. Geçen maç çok iyi olanların performansı düşebiliyor. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Galatasaray deplasmanı, Türkiye'deki en zor deplasman." değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray'ın Liverpool'la salı günü, Beşiktaş'ın da Kocaelispor'la pazartesi günü oynadığını hatırlatan Yalçın, iki takımın da yorgun olmasının normal olduğunu söyledi.



Yalçın, Beşiktaş'ın topa sahip olmakta zorlandığını ifade ederek, "Topun biraz daha fazla bizde kalması gerekiyordu. Topa sahip olmakta ciddi sorun yaşıyoruz. Bütün çalışmalarımız bunun üstüne. Erteleme maçlarını da anlamadım. Neden maçları erteliyoruz? Aynı kadroyla maç oynayamıyoruz bir türlü. Milli takım arasına kadar en hafif hasarla atlamayı planlıyorduk." diye konuştu.



Yalçın, şubat ayında hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın için Galatasaraylı taraftarların açtığı pankarta teşekkür ederek, "Galatasaray camiasına, taraftarına teşekkür ederim. Rahmetli kardeşim için yapılan pankartı gördüm. Çok duygulandım. Bunlar insan hayatında çok önemli ve 3 puandan, her şeyden daha değerli şeyler." dedi.