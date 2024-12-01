Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş’ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.



Sergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.



Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.



Siyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.



BEKLENEN ZİRVE GERÇEKLEŞMEDİ

TRT Spor'un haberine göre, Sergen Yalçın ile Hüseyin Yücel arasındaki görüşmesi gerçekleşmedi.



Sergen Yalçın, kulüpteki kaosun ve yönetimdeki tartışmalı isimlerin sahayı olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.