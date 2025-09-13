Sergen Yalçın, Dolmabahçe'ye 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.



Siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın da ilk galibiyetini aldı.



3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkan 52 yaşındaki teknik adam, 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye 3 puanla dönmüş oldu.