NTV.COM.TR

Sergen Yalçın, Dolmabahçe'ye 3 puanla döndü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra Dolmabahçe'ye geldi ve 3 puanı aldı.

Sergen Yalçın, Dolmabahçe'ye 3 puanla döndü

Trendyol ’in 5. haftasında , sahasında Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın da ilk galibiyetini aldı.

3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkan 52 yaşındaki teknik adam, 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye 3 puanla dönmüş oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...