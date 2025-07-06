Sergen Yalçın "Dünya komedisi" demişti, Farioli yeni takımına imzayı attı: Avrupa devi!

Porto'nun yeni teknik direktörü belli oldu. 2024-2025 sezonunu Arjantinli Martin Anselmi ile tamamlayan mavi-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı. Portekiz temsilcisinde, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi. Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük ile 2020-2021 sezonunda başlayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u da çalıştırdı. İtalyan teknik direktör, Nice ve son olarak Hollanda ekibi Ajax'ın başında görev yaptı. Porto, Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AKILLARA SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ GELDİ



Sergen Yalçın, daha önce Francesco Farioli'nin Ajax teknik direktörü olması hakkında, "Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Alanyaspor'a getirdi bizim Cenk onu yardımcı olarak, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu! Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi." ifadelerini kullanmıştı.