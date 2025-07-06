NTV.COM.TR

Sergen Yalçın "Dünya komedisi" demişti, Farioli yeni takımına imzayı attı: Avrupa devi!

Ajax'tan ayrılan Francesco Farioli yeni takımına imzayı attı ve akıllara Sergen Yalçın'ın sözleri geldi.

Sergen Yalçın "Dünya komedisi" demişti, Farioli yeni takımına imzayı attı: Avrupa devi!

Porto'nun yeni teknik direktörü belli oldu. 2024-2025 sezonunu Arjantinli Martin Anselmi ile tamamlayan mavi-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı.

Portekiz temsilcisinde, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi.

Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük ile 2020-2021 sezonunda başlayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u da çalıştırdı. İtalyan teknik direktör, Nice ve son olarak Hollanda ekibi Ajax'ın başında görev yaptı.

Porto, Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sergen Yalçın "Dünya komedisi" demişti, Farioli yeni takımına imzayı attı: Avrupa devi! - 1

ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRMIŞTI

Francesco Farioli, Ajax'ın başında büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı.

Son 4 haftaya 9 puan önde lider giren Ajax, avantajını değerlendirememiş ve şampiyonluğu PSV'ye kaptırmıştı.

Sergen Yalçın "Dünya komedisi" demişti, Farioli yeni takımına imzayı attı: Avrupa devi! - 2

AKILLARA SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ GELDİ

Sergen Yalçın, daha önce Francesco Farioli'nin Ajax teknik direktörü olması hakkında, "Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Alanyaspor'a getirdi bizim Cenk onu yardımcı olarak, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu! Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi." ifadelerini kullanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Sergen Yalçın
  • Porto
  • Francesco Farioli
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...