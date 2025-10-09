Sergen Yalçın geldi, forma giyemedi: 6 milyon euroya gelmişti!

Beşiktaş'ın Alman ekibi Schalke 04'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Taylan Bulut, istediği süreleri alamıyor.



6 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Bulut, hoca değişimi sonrası iyice gözden düştü. 19 yaşındaki genç yetenek Sergen Yalçın'ın koltuğa oturmasının ardından formaya hasret kaldı.

21 KİŞİLİK LİSTEYE BİLE GİREMEDİ



Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarının kadrosunda bulunan ancak süre alamayan Taylan, Kocaeli ve Galatasaray sınavlarında ise 21 kişilik esame listesine giremedi.



Milli ara dönüşü oynanacak Gençlerbirliği maçında Gökhan Sazdağı, sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak. Teknik heyet, Kayserispor'dan alınan oyuncunun yerine Jonas Svensson ile Taylan Bulut arasında tercih yapacak.

