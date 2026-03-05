Sergen Yalçın geldi kendini buldu, tam 552 gün sonra tribünler ayağa kalktı

Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın, Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Salih Uçan, tam 552 gün sonra gol sevinci yaşadı.



Uçan, son golünü 29 Ağustos 2024 tarihinde Avrupa Ligi elemelerinde Lugano’ya karşı kaydetmişti.



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Çaykur Rizespor’u 4-1’le geçti. Siyah-beyazlıların golleri 26. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 80. dakikada Kartal Kayra kaydetti.



SON GOL 2024'TE



Kartal’ın ikinci golünü atan Uçan, uzun bir aradan sonra da gol sevinci yaşamış oldu. En son 29 Ağustos 2024 tarihinde Avrupa Ligi elemelerinde iç sahada oynanan Lugano karşısında fileleri sarsan Uçan, tam 552 gün sonra Tüpraş Stadyumu’nda ağları havalandırdı.



Uçan daha önce Fenerbahçe, Alanyaspor ve Başakşehir'de de forma giymişti.