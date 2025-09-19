Sergen Yalçın, Göztepe yenilgisi sonrası "Zamanı değil" diyerek mesaj verdi: "Konuşacak çok şey var"

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.



Bu sezon ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Yalçın'ın sözleri şu şekilde:



"MAĞLUBİYETİ NORMAL GÖRÜYORUM"



"Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında."



"BİRAZ BEKLEMEK LAZIM"



"Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz."