Sergen Yalçın "Hayatımda kimseye tanımadığım toleransı ona tanıdım" demişti, Rafa Silva geri döndü

Beşiktaş'ta tüm gözler Rafa Silva'ya çevrildi.



Uzun süredir idmanlara çıkmayan ve başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın hakkında yaptığı açıklamalar gündem olan Portekizli yıldız bugün idmana çıktı.



Beşiktaş yönetiminin daha önce bireysel çalıştığı ve kazanmak istedikleri açıklanan Silva'nın, Yalçın tarafından Gaziantep FK'ye karşı oynanacak Süper Lig maçının kadrosuna alacağı da iddia edildi.



Silva, son olarak 11. haftadaki Fenerbahçe derbisine çıkmıştı.



İLK FOTOĞRAF GELDİ



Beşiktaş, Rafa Silva'nın idmandan yansıyan fotoğrafını da paylaştı.



HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYACAKTI



Takımdan ayrılmak istediğini ileten Rafa bir süredir bel ağrılarını gerekçe göstererek antrenmanlarda yer almıyordu.



Futbolcunun MR sonuçlarında ağrıya neden olacak herhangi bir problem tespit edilmediğini açıklandı.



Bir kez daha antrenmana çıkmaması halinde Portekizli hakkında hukuki süreç başlatılacaktı.