Sergen Yalçın "Hayatımda kimseye tanımadığım toleransı ona tanıdım" demişti, Rafa Silva idmana çıkacak

Beşiktaş'ta tüm gözler Rafa Silva'ya çevrildi.



Uzun süredir idmanlara çıkmayan ve başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın hakkında yaptığı açıklamalar gündem olan Portekizli yıldızın bugün takımla idmana katılması bekleniyor.



Beşiktaş yönetiminin daha önce bireysel çalıştığı ve kazanmak istedikleri açıklanan Silva'nın idmanlara katılması durumunda Yalçın'ın Silva'yı Gaziantep FK'ye karşı oynanacak Süper Lig maçının kadrosuna alacağı da iddia edildi.



Silva, son olarak 11. haftadaki Fenerbahçe derbisine çıkmıştı.



YALÇIN VE ADALI'NIN SÖZLERİ: “KAZANMAK İÇİN UĞRAŞTIK”



Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı ve teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde Silva krizine açıklık getirmişti.



Adalı, “Rafa ile ilk yaptığım görüşmede, ‘Futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum’ dedi. Bir süre sonra ağız değiştirip, ‘3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum’ dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık.” ifadelerini kullanmıştı.



Yalçın ise, “Oyuncu, ilk konuşmamızda ‘burada çok mutsuzum, ayrılmak istiyorum’ dedi. İlk günümde daha böyle bir şeyle karşılaşınca, ‘Eyvah bombayı kucağımızda bulduk’ dedim. Maalesef Kasımpaşa maçı haftası artık olay halledilemeyecek duruma geldi. Konuyu başkana anlattım. Hayatımda kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva’ya tanıdım.” demişti.