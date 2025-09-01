Sergen Yalçın "Hayran kaldım" dedi, Beşiktaş transferi bitirdi: Bugün İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelişi sonrası ilk transfer gerçekleşiyor.
Beşiktaş uzun zamandır ilgilendiği Vaclav Cerny transferinde sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar Çek futbolcu ile söz kestikten sonra kulübü Wolfsburg'la da anlaşma sağladı.
28 yaşındaki kanat oyuncusunu sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet eden siyah-beyazlılar, bu transferi bonservis bedeli ödeyerek gerçekleştirecek.
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ
Siyah-beyazlı kulüp, Vaclav Cerny'nin bu akşam 23.05'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.
SERGEN YALÇIN: "HAYRAN KALDIM"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile oynadığı maç sonrası Vaclav Cerny için "Hayran kaldım, çok iyi oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.
AMIR VE ARROYO GİDİYOR
Öte yandan kadroda düşünmediği oyuncuları birer birer gönderen Beşiktaş'ta son olarak Amir Hadziahmetoviç ve Arroyo da takımdan ayrılıyor. Amir'in kiralık olarak Hull City takımına transfer olduğu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi ve resmi açıklama da yapılacak.
Siyah-beyazlılar geçen sezonun devre arasında transfer ettiği Keny Arroyo için de Brezilya ekibi Cruzeiro ile görüşmelerini sürdürüyor ve bu transferin de gerçekleşmesi an meselesi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sergen Yalçın
- Vaclav Cerny
- Beşiktaş