Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi, yeni teknik direktörünü duyurdu

Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Neftçi, teknik direktörlüğe Rumen Adrian Mutu'yu getirdi.



Azerbaycan kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Mutu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

SERGEN YALÇIN İLE ANLAŞAMADILAR

Sergen Yalçın, Azerbaycan ekibiyle görüşmelere gitmiş ancak anlaşamayıp tekrar Türkiye'ye geri dönmüştü. Görüşmede maddi konularda mutabakata varılamadığı ve Avrupa kupaları ile ligdeki hedefler için yapılan fikir alışverişinden de sonuç çıkmadığı belirtilmişti.

"HEDEFİM AZERBAYCAN'I AVRUPA'DA GURURLA TEMSİL ETMEK"



Kulübün sitesine konuşan Rumen teknik adam, "Neftçi, Azerbaycan'da en büyük ve en güçlü taraftar kitlesine sahip kulüp. Avrupa'da sadakatleri ve destekleriyle tanınıyorlar. Onlarla iyi bir bağ kuracağımdan eminim. Amacım Neftçi'yi hak ettiği yere, Azerbaycan'daki en yüksek konuma getirmek ve Azerbaycan'ı Avrupa'da gururla temsil etmek." ifadelerini kullandı.



Futbolculuk kariyerinde Inter, Chelsea, Juventus ve Fiorentina gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Mutu, son olarak ülkesinin Rapid Bükreş takımını çalıştırmıştı.