Sergen Yalçın imzaladı, görüştüğü futbolcuyu açıkladı. "Milli takıma gelmek için can atıyor"

A Milli Takım 'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ), başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla tören düzenlendi.

“YENİDEN BİR TÜRK TEKNİK DİREKTÖRE EMANET ETMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ”

Törende konuşan Hacıosmanoğlu, “5 yıl araddan sonra tekrar Türk bir teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşıyoruz. Kendisi tecrübe ve birikimini milli takımımız için kullanacaktır. Bu tercihin nedenleri arasında milli sorumluluk ve ortak inanç vardır. Hocamız bu görevi kabul ederken maddi konuları konuşmamıştır. Başarı tek kişinin değil ortak emeğin sonucunudur. Hep beraber sorumluluk alarak milli takımımızı daha ileriye taşıyacağız. Sergen Yalçın 'ın önce adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası zaten; ayağıyla basket atan bir adam.” ifadelerini kullandı.

“KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ GÜNÜ”

Yalçın ise şu açıklamayı yaptı:



“Futbolculuk dönemimde bu formayı onurla taşıdım. Bugün kariyerimin en önemli günü. Bundan sonraki süreçte çok başarılı günler yaşayacağız. Herkese ihtiyacımız var. Umarım güzel günler bizi bekliyordur. Artık halkın teknik direktörüyüm. Berke ile konuştuk milli takıma gelmek için can atıyor. Onları tekrar kazandırmak bizim sorumluluğumuz. Duygu ve heyecanının geri döneceğini düşünüyorum. Herkese kapımız açık. Ay yıldız her şeyin üzerinde burada kulüpçülük olmaz."

MİLLİ TAKIMDAKİ 27. YERLİ İSİM

Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.

A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4'er Macar ve İtalyan, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.

A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı. Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.