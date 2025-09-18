Sergen Yalçın istedi: Göreve başladı
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevinde Serkan Reçber'in çalışmalara başladığı ifade edildi.
Beşiktaş, Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirildiğini duyurdu. Reçber'in çalışmalara başladığının belirtildiği açıklamada Sergen Yalçın'la olan fotoğrafa yer verildi
"Başkanımız Serdal Adalı’nın dün Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır.