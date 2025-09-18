NTV.COM.TR

Sergen Yalçın istedi: Göreve başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevinde Serkan Reçber'in çalışmalara başladığı ifade edildi.

, A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirildiğini duyurdu. Reçber'in çalışmalara başladığının belirtildiği açıklamada Sergen Yalçın'la olan fotoğrafa yer verildi 

"Başkanımız Serdal Adalı’nın dün Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır.

