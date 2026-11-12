Sergen Yalçın konuşuyor

UEFA Uluslar Ligi 'nde Belçika karşısında 2-1'lik yenilgi ile A Ligi 1. Grup'ta 5'inci maçını da kaybeden A Milli Takım'ın teknik direktörü Sergen Yalçın , “Maçın tamamında belli bölümlerde bizim belli bölümlerde rakibin üstünlüğü ele aldığını düşünüyorum. Çok net pozisyonlarımız var iki yarıda da…Oyunu kurtarabilirdik, puanı fa alanilirdik müsabakada. Ama dediğim gibi mücadeleden memnunum. Tabi bunu daha uzun süreye yaymalıyız. Bölüm bölüm değil daha uzun süreli mücadele etmeliyiz. Onu da tahmin ediyorum yavaş yavaş toparlarız. Bu önemli bir sorun çünkü takımda” dedi.