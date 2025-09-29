Sergen Yalçın kötü haberi verdi: "Omzu çıktı, yerine taktılar"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.



Rafa Silva'nın 4. dakikada attığı golle maça başlayan siyah-beyazlı ekip, 10. dakikada Vaclav Cerny'nin golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Soyunma odasına 2 farklı galip giren siyah-beyazlı ekip, 50. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüne engel olamadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda Abraham'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve maçı değerlendirdi.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



""Biz göreve yeni başladık. Oyuncuların birçoğu yeni başladı. Bir teknik direktör olarak benim için de çok zor. Her şey kurulmuş, ben göreve geldim. Erteleme maçları, cezalılar, oynayamayanlar... Buraları en az hasarla atlatmak lazım. Sonra doğru kadroyu bulacağız. Buralarda 3 puan çok kritik.

Tammy Abraham'ın omzu çıktı sanırım, takmışlar.

Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceğiz. Çok güçlü bir takımla zor bir derbi oynayacağız. Hazırlanacağız hocam, derbi mücadelesi, belli olmaz."