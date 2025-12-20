Sergen Yalçın maç sonu içini döktü: "Bomba elimde patladı"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek sahasında 4 maç sonra galip geldi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmede bulundu.



Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"8 tane Türk oyuncuyla bitirdik. 5 oyuncumuz altyapıdan. Kolay değil. Onlar için de zor. Abraham'ın sakatlığı sonrası santrforumuz yoktu. Son oyuncu değişikliklerinde kulübede 10 dakikadır tartışıyoruz. Ben Beşiktaş'ın hocasıyım. Kenarda bu kadar düşünmemem lazım.

Taraftarımız da haklı, beklentileri büyük. Şu an şartlar bu. Bu kadar sıkıntıya rağmen 8-10 puan daha fazla bitirebilirdik. 8 taneye yakın direkt bireysel hata yaptık. Beklemediğimiz yerde bomba elimizde patladı, Rafa Silva. Elimde patladı. Aman problem olmasın, oyuncuyu ve taraftarı kaybetmeyelim, ona iyi görün buna iyi görün derken bomba elimde patladı.

Rafa'nın antrenmanları 10 üzerinden sıfır! Antrenman yapıyor, oynuyor demek doğru değil. Bir futbolcu gibi antrenman yaparsa kapımızı açarız. Mevcut durumda Rafa'ya kapının açık olması mümkün değil."