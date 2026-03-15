Sergen Yalçın maç sonu rahatsızlandı. Basın toplantısına yardımcısı katıldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.



Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için basın toplantısına katılamadı.



Toplantıda, Yalçın'ın yerine yardımcısı Murat Kaytaz yer aldı.



BEŞİKTAŞ 2-0 KAZANDI



Ligin 26. haftasında Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin 18. dakikada 10 kişi kaldığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci devre baskısını artıran Beşiktaş, 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada serbest vuruştan Orkun Kökçü'nün attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve puanını 49'a yükseltti.