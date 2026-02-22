Sergen Yalçın, maç sonunda yıldız ismin sakatlığını açıkladı. "6-8 hafta yok"

"SERKAN REÇBER'İN BAŞARISI VAR"

"Çok net bir şekilde bu dönemimdeki en iyi galibiyet olduğunu söyleyebiliriz. Sezonun bence en iyisiydi bugün. Oyuncularıma ayrıca teşekkür ederim. Hep tartışılıyoruz ama bu işlerde Serkan Reçber'in başarısını göz ardı etmemek lazım. Serkan Reçber ne iş yapıyor diyorlar, bu işi yapıyor. Oyuncu seçiminde beraber hareket ediyoruz, tabii ki son kararı ben veriyorum. Bilgisi, birikimi çok değerli. Camiamıza söylüyorum bunu. Negatif algılar oluyor, olmasın! Hepimiz Beşiktaş için buradayız, kendi şahsi zevklerimiz için burada değiliz. Hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve bunun için çalışıyoruz."