Sergen Yalçın, maç sonunda yıldız ismin sakatlığını açıkladı. "6-8 hafta yok"
22.02.2026 23:29
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı sonrasında açıklama yaptı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılamanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın'ın sözleri:
“İŞLER DÜZELİYOR”
"Maçtan önce de söyledim. Bilal bizim için çok önemli oyuncu. Sakatlığı bizi çok etkileyecek diye düşünüyorduk. Hafta içi başka bir formata çalıştık; iki ön liberolu, Junior'un farklı mevkide olduğu. Göztepe çok iyi takım, temaslı oynayan mücadele eden bir takım." Sezon başından beri sıkıntılı süreçler yaşıyoruz ama yavaş yavaş düzeliyoruz. Takımın oyuna arzusu, sahadaki mücadeleleri, plana sadık olmaları… İşler yavaş yavaş düzeliyor bizim adımıza. Taraftarlarımız da maç sonuna kadar oyuncuların arkasındaydı. Yavaş yavaş camia birleşiyor. İşler düzeliyor. Bu da bizi mutlu ediyor."
Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.
"SERKAN REÇBER'İN BAŞARISI VAR"
"Çok net bir şekilde bu dönemimdeki en iyi galibiyet olduğunu söyleyebiliriz. Sezonun bence en iyisiydi bugün. Oyuncularıma ayrıca teşekkür ederim. Hep tartışılıyoruz ama bu işlerde Serkan Reçber'in başarısını göz ardı etmemek lazım. Serkan Reçber ne iş yapıyor diyorlar, bu işi yapıyor. Oyuncu seçiminde beraber hareket ediyoruz, tabii ki son kararı ben veriyorum. Bilgisi, birikimi çok değerli. Camiamıza söylüyorum bunu. Negatif algılar oluyor, olmasın! Hepimiz Beşiktaş için buradayız, kendi şahsi zevklerimiz için burada değiliz. Hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve bunun için çalışıyoruz."
Beşiktaş'ın yeni transferi Murillo'nun gol sevinci.
EL BİLAL TOURE'NİN SAKATLIĞI
"Bilal'in sakatlığı büyük bir sorun. 6-8 hafta gibi bir süre olmayacak o da."
Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin gol sevinci.