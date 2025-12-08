Sergen Yalçın maçın ardından konuştu: "Sürekli yerde yattılar"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş-Gaziantep FK karşılaşması, 2-2 berabere bitti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.



Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Önce hakemlerden başlayayım. Futbol ortamı çok sağlıksız. Hakem camiasının özeleştiri yapması gerekiyor. Yazık!



“SÜREKLİ YERDE YATTILAR”

Rakip takım ikinci yarı yerde yatmaktan 10-12 dakika süre çaldı. Sürekli yerde yattılar. 4. hakeme bu kadar yerde yatılmaz diyorum. Oyuncuyu dışarı da çıkarmıyorlar. Bizim maçlarda oyuncular sürekli sahada tedavi oluyor."

Basit goller yiyoruz. Bireysel hataların çözümü yok bu futbolda. Hücum anlamında ise kazanmak için bir maçta kaç pozisyona girmemiz gerekiyor? Bugün kaç tane net pozisyonumuz var! Takım iyi oynadı ama sonuç gelmeyince bunlar geçmiyor. Ancak takımın isteği arzusu, temaslı oyunu, kaçan pozisyonlar saç baş yolduracak türdendi.