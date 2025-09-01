Sergen Yalçın, mağlubiyetin nedenini açıkladı: "Futbol adına bir şey yapmadık, kenar oyuncumuz yok"

"FUTBOL ADINA ÇOK BİR ŞEY YAPMADIK"



"Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz!"



"1-2 OYUNCU BİZİ NE KADAR DEĞİŞTİRİR?"



"Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha... 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Önümüzde süre var, tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil!"