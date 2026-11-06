Sergen Yalçın milli takım kadrosunu açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın , ilk tercihlerini yaptı.

Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız ve Başakşehirli Muhammed Şengezer sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

“Her şey şeffaf olacak her şeyi bileceksiniz” diyen Yalçın, “Genç oyuncularımız var. Egemen hocayla yaptığımız planlamada geniş kadroda bulunan oyuncularımızı Ümit Milli Takımı'na bırakma kararı aldık. Takımımızın en güçlü kadroyla orada olmasını istiyoruz. Gözlemcilerimiz 43 maçı canlı izledi, raporlar elimize geldi. Hiçbir oyuncumuzu gözden kaçırmak istemiyoruz. Geleceğin milli takımın temellerini atmak istiyoruz. Kim hak ediyorsa kim katkı sağlayacaksa burada olacak. Burası halkın takımı. Oyuncularımızın hepsi buraya gelmek için çok istekli. Birçok oyuncuyla telefonda kritik yaptık. Telefon açmama durumu yok. 60'a yakın havuzdan 26 oyuncu seçmek zorundaydık.” ifadelerini kullandı.