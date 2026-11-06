Sergen Yalçın milli takım kadrosunu açıkladı
06.11.2026 14:23
Son Güncelleme: 06.11.2026 14:25
Sergen Yalçın
Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk kadrosunu duyurdu.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk tercihlerini yaptı.
Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız ve Başakşehirli Muhammed Şengezer sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
“Her şey şeffaf olacak her şeyi bileceksiniz” diyen Yalçın, “Genç oyuncularımız var. Egemen hocayla yaptığımız planlamada geniş kadroda bulunan oyuncularımızı Ümit Milli Takımı'na bırakma kararı aldık. Takımımızın en güçlü kadroyla orada olmasını istiyoruz. Gözlemcilerimiz 43 maçı canlı izledi, raporlar elimize geldi. Hiçbir oyuncumuzu gözden kaçırmak istemiyoruz. Geleceğin milli takımın temellerini atmak istiyoruz. Kim hak ediyorsa kim katkı sağlayacaksa burada olacak. Burası halkın takımı. Oyuncularımızın hepsi buraya gelmek için çok istekli. Birçok oyuncuyla telefonda kritik yaptık. Telefon açmama durumu yok. 60'a yakın havuzdan 26 oyuncu seçmek zorundaydık.” ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mustafa Eskihellaç, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün.
MİLLİ TAKIM MAÇLARI
Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybederek Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak.
12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.