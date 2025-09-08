Sergen Yalçın "Nasıl oluyor?" demiş, Nuri Şahin "Güldüm" diye cevaplamıştı: İki isim bu kez sahada karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrılmıştı.



Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri yer almıştı. EN CİDDİ ADAY NURİ ŞAHİN



beIN Sports'un haberine göre turuncu-lacivertlilerin yeni teknik direktör konusunda en ciddi adayı Nuri Şahin...



Haberin devamında İstanbul ekibinin genç çalıştırıcıyı takımın başına getirmek için ikna turlarında olduğu ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.



Nuri Şahin, Başakşehir'in başına geçmesi durumunda ilk maçına 13 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş deplasmanında çıkacak.

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yaptığı dönemde taraftarları selamlıyor.

SERGEN YALÇIN: "BU KADAR KOLAY MI?" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, henüz görev yapmadığı bir dönemde Nuri Şahin'in Dortmund'u çalıştırmasına yönelik "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" ifadelerini kullanmıştı.



Beşiktaş'taki ikinci döneminin ilk maçına Alanyaspor deplasmanında çıkan Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi sahaya bakıyor.

ŞAHİN: "GÜLDÜM, KOMİK" Nuri Şahin ise Sergen Yalçın'ın sözlerine şu şekilde karşılık vermişti:



"Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım... Benim hayat felsefeme, benim değerlerime çok yanlış bir şey. Hiçbir zaman ben çıkıp bir hocayı veya bir oyuncuyu eleştirmem. Çünkü oyun hakkında konuşulmuyor. Mesela; Deplasmanda niye 3 maç kazanamadın? Bunu konuşalım. Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdın. Nasıl hazırlandın maça? Genç yaşta Dortmund'a hoca oldun. Bunları konuşalım." "BUNA CESARET EDEMEM"



"Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok."

Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Nuri Şahin, maç öncesi ısınmayı izliyor.

YALÇIN: "BENDE APOLETLER VAR, SENDE NE VAR?" Sergen Yalçın ise son olarak, "Nuri kardeşim bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var? derim öyle kalırsın hocam öyle kalırsın, ağzını açamazsın. Ağzına sokarım lafı. Kupan var mı, bir şeyin var mı? Son 2 deplasmanda 7 gol yedi Dortmund." şeklinde konuşmuştu. ANLAŞIRSA İLK MAÇI BEŞİKTAŞ



Nuri Şahin'in Başakşehir'le anlaşması durumunda ilk maçına Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş karşısında çıkacak.