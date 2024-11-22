Sergen Yalçın önce Mike Tyson'a meydan okudu sonra çark etti! "Öldürür beni dayaktan"
Geçen hafta sonuna damga vuran Mike Tyson-Jake Paul dövüşü, konuşulmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Sergen Yalçın'dan da esprili bir değerlendirme geldi. Ünlü futbolcu 100 milyon dolar için Tyson ile karşılabileceğini belirterek, meydan okudu. "Tyson'ı döverim" diyen Yalçın daha sonra "Mike Tyson'ı, öldürür beni dayaktan" diyerek izleyenleri güldürdü.
Jake Paul'un Mike Tyson'ı yendiği mücadele Türkiye'de de uzun süre spor gündemini meşgul etti. Servet değerinde para ödülünün dağıtıldığı karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın'ın "100 milyon dolara Mike Tyson'la dövüşür müsün?" sorusuna verdiği cevapla güldürdü. Sergen Yalçın'ın Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:
"Hocam, 100 milyon dolara o dayağı yer misin?" sorusuna Sergen Yalçın, "Belli olmaz yiyebilirim. 1-2 yumrukla yırtsan yırtacaksın da oradan da yırtamazsın ki 1-2 yumrukla. O maç anlaşmalıdır ben söyleyeyim. Çok büyük tezgah. Bütün dünyayı kandırıyorlar. Bu kadar da enayilik olmaz" yanıtını verdi.
"100 milyon dolara yapar mısın böyle bir maç?" şeklindeki soruya esprili bir yanıt veren deneyimli teknik adam, "Yaparım, niye yapmayayım? İndiririm Mike Tyson'ı 3. rauntta. Vallahi indiririm onu. Yaşlı o zaten biraz. bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde. 60 yaşında o... Nereden yiyeceğim Mike Tyson'ı, öldürür beni dayaktan." dedi.
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