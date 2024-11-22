Sergen Yalçın önce Mike Tyson'a meydan okudu sonra çark etti! "Öldürür beni dayaktan"

Jake Paul'un Mike Tyson'ı yendiği mücadele Türkiye'de de uzun süre spor gündemini meşgul etti. Servet değerinde para ödülünün dağıtıldığı karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın'ın "100 milyon dolara Mike Tyson'la dövüşür müsün?" sorusuna verdiği cevapla güldürdü. Sergen Yalçın'ın Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:



"Hocam, 100 milyon dolara o dayağı yer misin?" sorusuna Sergen Yalçın, "Belli olmaz yiyebilirim. 1-2 yumrukla yırtsan yırtacaksın da oradan da yırtamazsın ki 1-2 yumrukla. O maç anlaşmalıdır ben söyleyeyim. Çok büyük tezgah. Bütün dünyayı kandırıyorlar. Bu kadar da enayilik olmaz" yanıtını verdi.

