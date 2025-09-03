NTV.COM.TR

Sergen Yalçın "Onu bana verin ligin yıldızı yapayım" dediği ismi alıyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, "Onu bana verin ligin yıldızı yapayım" dediği Cengiz Ünder'i kadroya katıyor.

Sergen Yalçın "Onu bana verin ligin yıldızı yapayım" dediği ismi alıyor

Avrupa'ya veda eden lige iyi başlayamayan Beşiktaş, transfer döneminin son günlerini hareketli geçiriyor.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talimatı doğrultusunda ve Djiku'yu transfer etmek için Fenerbahçe'yle görüşüyor.

Yalçın'ın takımda görmek istediği milli futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Ünder, Beşiktaş için maaşında indirime gidecek.

"VER BANA LİGİN YILDIZI YAPAYIM"

Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Ünder için şu sözleri kullanmıştı:

"Cengiz Ünder çok iyi oyuncu. Ver bana ligin yıldızı yapayım. Çok da uzun sürmez, 1 ay… Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da yaparım."

Sergen Yalçın "Onu bana verin ligin yıldızı yapayım" dediği ismi alıyor - 1 Yalçın, sol kanat ve sağ kanat transferlerinin bitirilmesini istedi.

"MUTLAKA BİR ŞEYLER DEĞİŞECEK"

Yalçın 2-0 yenildikleri Alanyapor maçınının ardından Ünder sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Gidecek oyuncular ve alacağımız oyuncular konusunda net karar vermedik. Başkanla toplantı yapacağız. Mutlaka bir şeyler değişecek."

Beşiktaş'ta Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından ikinci Sergen Yalçın dönemi başlamıştı. 

Sergen Yalçın "Onu bana verin ligin yıldızı yapayım" dediği ismi alıyor - 2 Cengiz Ünder (Sağda)
Galatasaray'da Barış Alper kararı

Galatasaray'da Barış Alper kararı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...