Sergen Yalçın "Onu bana verin ligin yıldızı yapayım" dediği ismi alıyor

Avrupa'ya veda eden lige iyi başlayamayan Beşiktaş, transfer döneminin son günlerini hareketli geçiriyor.



Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talimatı doğrultusunda Cengiz Ünder ve Djiku'yu transfer etmek için Fenerbahçe'yle görüşüyor.



Yalçın'ın takımda görmek istediği milli futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Ünder, Beşiktaş için maaşında indirime gidecek.

"VER BANA LİGİN YILDIZI YAPAYIM"

Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Ünder için şu sözleri kullanmıştı:



"Cengiz Ünder çok iyi oyuncu. Ver bana ligin yıldızı yapayım. Çok da uzun sürmez, 1 ay… Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da yaparım."

