Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın yanıtını açıkladı: "Kadroya girmek istemedi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor derbisinden önce açıklamalarda bulundu.



Yalçın, “Rafa Silva ile hafta arası konuştuk. Hazır olmadığını ve kadroya girmek istemediğini söyledi. Kendisi hazır olduğunu söylerse alırız kadroya. Bizim için problem yok.” dedi.



HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYACAKTI

Takımdan ayrılmak istediğini ileten Rafa bir süredir bel ağrılarını gerekçe göstererek antrenmanlarda yer almıyordu.

Futbolcunun MR sonuçlarında ağrıya neden olacak herhangi bir problem tespit edilmediğini açıklandı.

Bir kez daha antrenmana çıkmaması halinde Portekizli hakkında hukuki süreç başlatılacaktı.