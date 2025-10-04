NTV.COM.TR

Sergen Yalçın: Rakibe göre plan belirledik

Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Rakibe göre bir plan belirledik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında derbide 'ı konuk ediyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Yıllarca hem futbolcu ve teknik direktör olarak derbilerde bulunduğunu belirten Yalçın, "Atmosferi, aşamalarını çok iyi biliyoruz. Rakibi planlayarak bir oyun belirlemeye çalıştık. Güçlü, iyi takımla oynuyoruz. Ona göre önlemler almaya çalıştık." dedi.

Planlarını rakibe göre yaptıklarını söyleyen Yalçın, "Derbilerde ikili mücadeleler, ikinci toplar çok önemli. O işlere biraz çalıştık." diyerek sözlerini tamamladı.

