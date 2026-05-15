Sergen Yalçın takımdaki geleceği hakkında konuştu

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, 2-2 berabere tamamlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonunda değerlendirmede bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım. İkinci yarıda takım toparlandı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum ligin son maçı olmasından dolayı.

Konyaspor maçı akşamı bizim için sezon bitmişti. 2-3 gün çıt yoktu antrenmanlarda. Oyuncuların moralleri çok bozuldu. Hedef koymuştuk ve onu kaybettik. Son 2 maçta bu yüzden konsantrasyon çok zorlaştı.

Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız."