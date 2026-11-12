Sergen Yalçın. "Takımdan memnunum. Maça pozitif bakıyoruz."

UEFA Uluslar Ligi 'nde Belçika karşısında 2-1'lik yenilgi ile A Ligi 1. Grup'ta 5'inci maçını da kaybeden A Milli Takım'ın teknik direktörü Sergen Yalçın , “"Kaybetmek istemiyorduk. İyi konsantre olmuştuk. Maçın tamamında çocuklar iyi mücadele etti. Bu grupta çok sert takımlarla oynuyorsunuz. Oyuna iyi başladık. Sistemi topu yere indirme üzerine kurmuştuk. Yetenekli ve ayağı iyi olan oyuncularımız var. Maça ön alan presiyle başladık. İlk 20-30 dakikaya kadar bu baskı sonuç verdi. Golü de bulduk. 30-45 arası oyunu rakibe verdik." ifadelerini kullandı.

Belçika'nın iyi bir takım olduğunu belirten Yalçın, "Buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Milli takımda uzun zamandır savunma zafiyeti görülüyor. Bunu biraz çözmeye çalıştık.Maçın tamamında belli bölümlerde bizim belli bölümlerde rakibin üstünlüğü ele aldığını düşünüyorum. Çok net pozisyonlarımız var iki yarıda da…Oyunu kurtarabilirdik, puanı da alabilirdik müsabakada. Ama dediğim gibi mücadeleden memnunum. Tabi bunu daha uzun süreye yaymalıyız. Bölüm bölüm değil daha uzun süreli mücadele etmeliyiz. Onu da tahmin ediyorum yavaş yavaş toparlarız. Bu önemli bir sorun çünkü takımda” dedi.