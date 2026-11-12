Sergen Yalçın. "Takımdan memnunum. Maça pozitif bakıyoruz."
12.11.2026 23:09
Son Güncelleme: 12.11.2026 23:59
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika mağlubiyeti sonrasında "Bu yenilgi bize çok şey de kazandırmış olabilir. Bunu zamanla göreceğiz" dedi.
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında 2-1'lik yenilgi ile A Ligi 1. Grup'ta 5'inci maçını da kaybeden A Milli Takım'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, “"Kaybetmek istemiyorduk. İyi konsantre olmuştuk. Maçın tamamında çocuklar iyi mücadele etti. Bu grupta çok sert takımlarla oynuyorsunuz. Oyuna iyi başladık. Sistemi topu yere indirme üzerine kurmuştuk. Yetenekli ve ayağı iyi olan oyuncularımız var. Maça ön alan presiyle başladık. İlk 20-30 dakikaya kadar bu baskı sonuç verdi. Golü de bulduk. 30-45 arası oyunu rakibe verdik." ifadelerini kullandı.
Belçika'nın iyi bir takım olduğunu belirten Yalçın, "Buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Milli takımda uzun zamandır savunma zafiyeti görülüyor. Bunu biraz çözmeye çalıştık.Maçın tamamında belli bölümlerde bizim belli bölümlerde rakibin üstünlüğü ele aldığını düşünüyorum. Çok net pozisyonlarımız var iki yarıda da…Oyunu kurtarabilirdik, puanı da alabilirdik müsabakada. Ama dediğim gibi mücadeleden memnunum. Tabi bunu daha uzun süreye yaymalıyız. Bölüm bölüm değil daha uzun süreli mücadele etmeliyiz. Onu da tahmin ediyorum yavaş yavaş toparlarız. Bu önemli bir sorun çünkü takımda” dedi.
Savunma hataları için de Sergen Yalçın, “Kolay gol yeme sorunu uzun zamandır var. Bunu oyuncularla da konuştum. Biliyorsunuz takım savunması sadece defans oyuncuları ile yapılmaz. Bu çok önemli. Bu seviyelerde bunu çok iyi yapmalıyız. Oyunun bazı bölimlerinde savunmada çok sıkıntı yaşadık ama normal bu maçlarda. Zaten hata yapmadan gol olmuyor. Birileri hata yapacaktır ki gol olsun. Oyuncuıların hatalarını normal karşılıyorum. Bunları düzelteceğiz. Ben oyuncuların performansından memnunum. Pozitıif bakmak istiyoruz maça. Kaybedilmiş bir maç ama bundan sonraki süreçte bize çok şeyler de kazandırabilir. Bunu zamanla göreceğiz” yorumunu yaptı.
Oğuz Aydın'ı sağ bekte oynatmasına değinen Yalçın, "Zeki Çelik'i 90 dakika oynatamayacağımızı daha önce söylemiştim. Sakatlıktan yeni çıktı. Rakipte o tarafta oynayan Jeremy Doku çok iyi bir futbolcu. Belçika'nın en iyi oyuncusuydu. Bana göre Belçika'nın galibiyetinin en önemli mimarlarından bir tanesiydi. Oğuz da çabuk ve güçlü bir oyuncu. Oğuz orada daha fazla mücadele eder ve biz de daha sağlam dururuz diye düşünmüştüm. Ben, Oğuz'un performansından memnunum." şeklinde görüş belirtti.
Sergen Yalçın, Van Bommel'in Arda Güler için yprumlarını da şöyle değerlendirdi: “Arda takımımızın tabi ki en önemli oyuncusu. Merkezde oynayan, hücumu yönlendiren çok değerli bir oyuncu bizim için. Tabi ki onun yapacağı işler bizim için önemli ama diğer oyuncular da Arda'ya yardım etmeli. O üzerine alabileceği sorumluluğu zaten alıyor. Diğer oyuncuların bazıları sakat. Zaten yüzde 80'lik oyuncu grubu burda. Ayrıca Arda tabi ki sorumluluk alacak. Çünkü takımın en iyi oyuncusu o.”