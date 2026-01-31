Sergen Yalçın "Üzülerek söylüyorum" diyerek açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.



Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.



Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Oyunun tam totalini oynayamayacak oyuncular var. Sakatlıktan çıkmış oyuncular var, Cengiz ve Mustafa gibi. Cengiz ve Mustafa ile başladım, 60-70'e kadar gider hamleler yaparız dedik. Oyun sonlarında fiziksel olarak düştüler. Bu da doğal. Onların yerine hamleler yaptık. Bence olumlu yansıdı. Güçlü oyuncuları sokunca ikinci bölümde, golün gelmesi normal.

“BİZE OLUNCA KIRMIZI, RAKİBE OLUNCA SARI”

Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı. Rakip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10'ar faul yaptılar, 1'er sarıyla bitirdiler. Rakipler sürekli uyarı ve sarı oluyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Bizim için sorun değil. Her türlü oynuyoruz. Son maçlarda dengemizi bozuyorlar. Çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil, üzülerek söylüyorum.

Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Biz beklentilere oynayamıyoruz. Geldiğimden beri anlatıyorum, sıkıntılar yaşıyoruz. Yeniden yapılanma dönemindeyiz. Hem kulübün ekonomisini hem menfaatlerini koruyarak gidiyoruz."