Sergen Yalçın'dan 3 genç futbolcuya davet

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.



Kayserispor karşısında statü gereği bazı oyuncularından yararlanamayacak siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcular Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık ve Devrim Şahin'i kafileye dahil etti.

Sakatlıkları devam eden Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu bu maçın kadrosunda yer almıyor. Statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut kadroya dahil edilmedi.



Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.



