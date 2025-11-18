Sergen Yalçın'dan anjiyo operasyonu sonrası ilk açıklama

18.11.2025 20:45

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçirdiği operasyonun ardından açıklama yaptı.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.

 

Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı, anjiyo sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

 

Durumunun iyi olduğunu ifade eden Yalçın'ın paylaşımı şu şekilde:

 

"Geçirmiş olduğum operasyonun ardından arayarak ve mesaj göndererek yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlık durumum gayet iyi. Hepinize sevgiler”

Sosyal Medya

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın paylaşımı.

