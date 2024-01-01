Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: "Haber gelmeyince yapacak bir şey yok"

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceği merak ediliyordu.

Siyah-beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Sergen Yalçın ile görüşmediklerini ancak adaylar arasında olduğunu belirtmişti.

Sergen Yalçın dün Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşarak 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

"BEŞİKTAŞ'TAN HABER GELMEDİ, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Hürriyet'in haberine göre, imzanın ardından ilk kez konuşan deneyimli teknik adam, "Beşiktaş’tan haber gelmedi. İsmim geçti evet ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız. Ekibim 2 yıldır beni bekliyor. Şartlarda anlaştık. Ben her zaman Beşiktaş’ın emrindeyim ama haber gelmeyince yapacak bir şey yok.” diye konuştu.