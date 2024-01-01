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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: "Haber gelmeyince yapacak bir şey yok"

İsmi Beşiktaş ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in Antalyaspor'dan ayrılması sonucu göreve getirildi. Akdeniz ekibiyle 1.5 yıl sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam, "Ben her zaman Beşiktaş’ın emrindeyim ama haber gelmeyince yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: "Haber gelmeyince yapacak bir şey yok"
Anlaşma tamam: Beşiktaş'ta Bruno Genesio için geri sayım başladı

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'ta Rıza Çalımbay'ın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceği merak ediliyordu.

Siyah-beyazlılarda Şube Sorumlusu Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Sergen Yalçın ile görüşmediklerini ancak adaylar arasında olduğunu belirtmişti.

Sergen Yalçın dün Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşarak 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

"BEŞİKTAŞ'TAN HABER GELMEDİ, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Hürriyet'in haberine göre, imzanın ardından ilk kez konuşan deneyimli teknik adam, "Beşiktaş’tan haber gelmedi. İsmim geçti evet ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız. Ekibim 2 yıldır beni bekliyor. Şartlarda anlaştık. Ben her zaman Beşiktaş’ın emrindeyim ama haber gelmeyince yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

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