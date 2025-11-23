Sergen Yalçın'dan çarpıcı sözler: "Bir de hakemlerle uğraşıyoruz | Oyuncuların psikolojisi bozuk"

Rafa Silva gündeminin siyah-beyazlı oyuncuları çok büyük bir şekilde etkilemediğini kaydeden Yalçın, "Kısmen etkilemiştir. Hakem düdüğü çalınca oyuncular sahada bir şey düşünmez, en iyi performansı vermeye çalışır. Çok etkilendiklerini düşünmüyorum." dedi.

Beşiktaş'ın sorunlarının çözülemeyecek olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Oyuncuların maç kazanma alışkanlığı olmayınca güven sorunu olduğu gerçek. Beşiktaş gibi bir camiada oynuyorsanız her zaman hedefi şampiyonluk olan bir takımda geride kalıyorsanız, bir türlü camianın beklediği hedef doğrultusunda hareket edemiyorsunuz. Bunun birçok sebebi var. Son dönemlerde fiziksel olarak takımın güçlendiğini söyleyebilirim. İyi mücadele ediyorlar, koşuyorlar. Bazı sıkıntıları çözmek kolay değil. Sıkıntıları çözmek için 1-2 transfer dönemi lazım. Rafa Silva herkesin ümit bağladığı bir oyuncuydu. Onu kaybettik. Orkun'un 2 maçlık cezası vardı. O da bizim için önemli bir oyuncu. Zaman lazım. Neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Şu an önümüzde bunları çözecek durum yok. Mevcut kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapıyoruz. Futbolda bazen sonuçlar gelmeyebilir. Düzeltilemeyecek problemler değil."